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Fransa'nın Gironde bölgesindeki iki yangından biri 45 gün sonra söndürülebildi

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Fransa'nın Gironde bölgesindeki iki yangından biri 45 gün sonra söndürülebildi

Fransa'nın güneybatısında yer alan Gironde sınırları içerisindeki La Teste-de-Buche bölgesinde 12 Temmuz'da başlayan orman yangınının, 45 gün sonra söndürülebildiği bildirildi.

Fransa'nın güneybatısında yer alan Gironde sınırları içerisindeki La Teste-de-Buche bölgesinde 12 Temmuz'da başlayan orman yangınının, 45 gün sonra söndürülebildiği bildirildi.

Fransız basınının Gironde Valiliği açıklamasına dayandırdığı habere göre, 7 bin hektarlık alanın zarar gördüğü yangın, itfaiye ekiplerince dün akşam itibarıyla söndürüldü.

Gironde sınırları içerisinde aynı gün başlayan ve 20 bin 400 hektarlık alanın kül olduğu yangın ise kontrol altına alınsa da henüz söndürülemedi.

Bölgede tahliyesi yapılan kişilerin çoğunun geri dönmesi sağlansa da diğer bölgedeki geri dönüşler bugün başlıyor.

Bölgede yangın riski hala yüksek

Öte yandan bölgede kuraklık ve yangın riskine karşı verilen turuncu alarm henüz kaldırılmadı.

Ormanlık alanın içinde spor ve eğlence faaliyetlerine 14.00 ila 22.00 saatlerinde izin verilmiyor.

Bölgedeki bazı alanlara girişler ise yangın riski nedeniyle gün boyu yasaklandı.

Kaynak: AA / Alaattin Doğru - Güncel

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