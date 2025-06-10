Fransa'nın Gazze'deki soykırımın başından bu yana İsrail'e düzenli silah gönderdiği iddia edildi

Fransa'nın Gazze'deki soykırımın başından bu yana İsrail'e düzenli silah gönderdiği iddia edildi
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Aralarında İsrail'i Silahlandırmayı Durdurun Fransa Topluluğu ve Boykot, Tecrit ve Yaptırım Hareketinin (BDS) de olduğu 10 sivil toplum kuruluşu, Fransa'nın Gazze'deki soykırımın başından bu yana İsrail'e düzenli silah gönderdiğini iddia etti.

Aralarında İsrail'i Silahlandırmayı Durdurun Fransa Topluluğu ve Boykot, Tecrit ve Yaptırım Hareketinin (BDS) de olduğu 10 sivil toplum kuruluşu, Fransa'nın Gazze'deki soykırımın başından bu yana İsrail'e düzenli silah gönderdiğini iddia etti.

İsrail'i Silahlandırmayı Durdurun Fransa Topluluğu, BDS ve Filistin Gençlik Hareketinin de aralarında bulunduğu 10 STK, İsrail Vergi Dairesinin verilerine dayandırarak İsrail'e yönelik silah sevkiyatına ilişkin bir rapor yayınladı.

Raporda, Fransa'nın Gazze'deki soykırımın başından bu yana İsrail'e düzenli ve aralıksız bir şekilde deniz ve hava yoluyla silah gönderdiği öne sürüldü.

Fransa'dan İsrail'e "bomba, el bombası, torpido, füze ve savaş füzesi ve mühimmatı" ile "roketatar, el bombası, alev makinesi, topçu, askeri tüfek ve av tüfeği parçaları ve aksesuarları" şeklinde iki ayrı kategoriye giren askeri malzeme ihraç edildiği iddia edilen raporda, ilk kategoriye giren 15 milyona aşkın malzeme ile ikinci kategoriye giren 1868 malzemenin İsrail'e ulaştığı ifade edildi.

Bu silah ve silah parçası ve aksesuarlarının değerinin 9 milyon avroyu aştığı kaydedilen raporda, söz konusu malzemelerin nihai kullanımının ne olduğunun ek soruşturmalarla belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

Raporda, bu malzemelerin, başka bir ülkenin ordusunun kullanması için gönderilmiş olabileceği değerlendirmesine yer verilerek bu olasılığın doğrulanması için söz konusu sevkiyatlarla ilgili lisansların kamuoyuyla paylaşılması gerektiği belirtildi.

Toplanan verilerin, söz konusu iki ülke arasında bu silah sevkiyatlarının devam ettiğini gösterdiği savunulan raporda, ABD'den Fransa'nın Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı üzerinden İsrail'e, F-35 savaş uçağı parçaları gönderildiğinin belgelendiği ileri sürüldü.

Fransa'nın güneyinde Fos Körfezi'nde yer alan Marsilya-Fos Limanı çalışanları, geçen hafta İsrail'e gidecek gemiye makineli tüfekler için kullanılan yedek parçaları yüklemeyi reddetmişti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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