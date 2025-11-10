Haberler

Fransa'nın College de France Enstitüsü, Filistin Konferansını İptal Etti

Güncelleme:
College de France yönetimi, Filistin konulu konferansı 'siyasi ve ideolojik konularda kesin bir tarafsızlık' ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti. Organizasyonun tepkisi ise bu kararın ifade özgürlüğüne müdahale olduğunu belirtiyor.

Fransa'nın önde gelen eğitim ve araştırma enstitüsü College de France yönetimi, enstitü bünyesinde yapılması planlanan Filistin konulu konferansı "siyasi ve ideolojik konularda kesin bir tarafsızlık" sergilediği gerekçesiyle iptal etti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, College de France yönetimi yaptığı yazılı açıklamada, enstitünün "siyasi ve ideolojik konularda kesin bir tarafsızlık içinde olduğunu", "militan aktivitelerin hiçbir türünü savunmadığı, teşvik etmediği ve desteklemediği" gerekçesiyle, 13-14 Kasım'da yapılacak Filistin konulu konferansı iptal ettiğini duyurdu.

Katılımcıları ve program takvimi önceden belirlenmiş olan "Filistin ve Avrupa: Geçmişin Ağırlığı ve Çağdaş Dinamikler" konulu konferansın iptal edilmesine organizatör kurumlardan Paris'teki Arap Araştırma ve Siyasi Çalışmalar Merkezi (CAREP) tepki gösterdi.

CAREP yaptığı yazılı açıklamada, yönetiminin iptal kararını araştırma dünyasına "siyasi bir müdahale" olarak niteleyerek bunun, ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
