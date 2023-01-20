Fransa'nın askeri harcamalarında büyük artış

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkesinin askeri harcamalarını gelecek yedi yıl içinde 430 milyar euroya çıkartmak istediğini duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinin askeri harcamalarını gelecek yedi yıl içerisinde yaklaşık üçte bir oranında artırmayı hedeflediğini duyurdu. Fransa'nın güney batısındaki Mont-de-Marsan Hava Üssü'nü ziyaret eden Macron burada yaptığı açıklamada ordunun bütçesinin 2024-2030 yıllar arasında yaklaşık 430 milyar euroya yükseltileceğini söyledi. Fransa'nın 2019-2025 yılları arasındaki dönem için askeri harcamaları 295 milyar euro olarak öngörülmüştü.

Fransa'nın son 50 yılda savunmaya yaptığı en kayda değer yatırımın söz konusu olduğunu söyleyen Macron, Fransız ordusunun daha hızlı tepki vermesini ve hızla güç kazanmasını hedeflediğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna savaşı bağlamında Fransa'nın nükleer caydırıcılık kapasitesini de artıracağını belirten Macron Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında barış zamanında olduğu gibi askeri harcamaların başka kalemlere aktarılmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca Avrupa ve müttefiklerinin savunmasının daha fazla askeri kaynak ayırarak ve yanıt verme becerilerini geliştirerek güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Keşif, siber saldırılara karşı savunma, yeni uçak gemileri ve İHA sistemlerine yatırımların artırılacağını belirten Macron, Fransa'nın askeri istihbarat bütçesinin yüzde 60 oranında, hava savunma bütçesinin ise yüzde 50 oranında artırılacağını kaydetti.

Avrupa Birliği'nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası'nın daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Macron, Avrupa Birliği ülkelerinin orduları arasında uyumun yanı sıra ortak bir stratejinin oluşturulmasının da önemine değindi. Macron buradaki hedefin Avrupa'nın büyük bir askeri operasyona birlikte öncülük edebilmesi olduğunu söyledi. Macron bu çerçevede, Fransa'nın, NATO olsun ya da olmasın, Avrupa'nın veeceği bir askeri yanıt için hızlıca 20 bin asker konuşlandırabilecek güçte olması gerektiğini ifade etti.

"Fransa Ukrayna değil. Aynı güvenlik çıkarlarına sahip değil ve Rusya ile de sınırı yok" diyen Macron ülkesinin askeri ihtiyaçlarının Ukrayna'nınkilerle aynı olmadığını belirtti. Macron "Nükleer silahlarımız var ve Avrupa Birliği ile NATO'ya dahiliz" diye konuştu.

Macron'un hayata geçirmek istediği yasanın mart ayında Fransız meclisinde ele alınması bekleniyor.

AFP, dpa / EC, BK