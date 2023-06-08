Fransa'nın Annecy kentinde bıçaklı saldırıda 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı
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Fransa'nın Annecy kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Fransa'nın Annecy kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Fransız basınındaki habere göre, Annecy'de sabah 09.45 sularında bir kişi parkın yakınındaki çocuklara bıçakla saldırdı.
İlk bilgilere göre olayda 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Polis saldırının şüphelisini gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel