Fransa'nın 14 Temmuz Ulusal Bayramı'nda Paris'te askeri tören düzenlendi

Fransa'nın 14 Temmuz Ulusal Bayramı dolayısıyla başkent Paris'te geleneksel askeri tören düzenlendi. Törene Hindistan Başbakanı Narendra Modi de katıldı. Bayram kapsamında ülkedeki birçok kentte havai fişek gösterileri düzenlenecek.

Fransa'nın 14 Temmuz Ulusal Bayramı dolayısıyla başkent Paris'te geleneksel askeri tören düzenlendi.

Ulusal Bayram kapsamında her yıl Paris'in ünlü Şanzelize Caddesi'nde düzenlenen askeri geçit töreni için cadde araç trafiğine kapatıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Macron'un eşi Brigitte Macron, Başbakan Elisabeth Borne, Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in katıldığı törende, Hindistan Başbakanı Narendra Modi "onur konuğu" olarak yer aldı.

Fransız Milli Marşı La Marseillaise'in okunduğu törende, Hindistanlı askerler de resmigeçitte hazır bulundu ve Rafale tipi savaş uçakları başkent semalarında uçtu.

Askeri geçit sırasında Macron'u yuhalayanların yanı sıra "Macron istifa" sloganları atanlar oldu.

Bayram kapsamında ülkedeki çok sayıda kentte, bu akşam havai fişek gösterileri düzenlenecek.

Modi'ye en üst düzey devlet nişanı takdim edildi

Dün Paris'e gelen Modi, Fransa ve Hindistan stratejik ortaklığının 25'inci yılı kapsamında Fransa'ya 2 günlük resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Modi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Macron'un kendisine ülkenin üst düzey devlet nişanı olan Legion d'Honneur Büyük Haç'ı takdim ettiğini duyurdu.

Narendra Modi, "Büyük bir tevazu ile Legion d'Honneur Büyük Haç'ı kabul ediyorum. Bu, 1,4 milyar Hindistan sakini için onurdur. Hindistan'a yönelik derin sevgilerini ve milletimizle devam eden dostluğunu gösteren Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Fransız hükümeti ve halkına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bu yıl yoğun güvenlik tedbirleri altında geçen bayram kapsamında 130 bin kolluk kuvvetinin görevlendirildiği belirtilmişti.