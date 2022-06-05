Fransa, Myanmar cunta yönetiminin 4 kişiyi idam kararını kınadı - Haberler

Fransa, Myanmar cunta yönetiminin 4 kişiyi idam etme kararını kınadığını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 Şubat 2021'deki askeri darbe sonrası Myanmar'da askeri yönetimce kurulan hükümetin 4 kişiyi idam etme kararının kınandığı belirtildi.

İdam edileceği açıklananlar arasında devrik lider Aung San Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliğinden (NLD) eski milletvekili Phyo Zayar Thaw'ın yanı sıra yazar Kyaw Min Yu Ko ve 2 kişi daha bulunuyor.

Açıklamada, "Bu alçakça bir karar ve bir kez daha özgürlük savunucuları hedef alınıyor." ifadesine yer verilerek, Fransa'nın her yerde ve her koşulda ölüm cezasına karşı olduğunun altı çizildi.

Askeri cunta rejimin uyguladığı şiddetin sona ermesi ve keyfi gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısının yinelendiği açıklamada, ülkede tüm tarafları kapsayan diyalog sürecinin tesis edilmesinin önemi vurgulandı.

Açıklamada, Fransa'nın, Myanmar halkının gayrimeşru askeri cunta yönetiminin korku politikasına karşı olan cesaretini selamladığı aktarıldı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve 10 binin üzerinde kişi de gözaltına alındı. Ayrıca ordunun geçen yıl şubatta iktidarı ele geçirmesinden bu yana Myanmar mahkemelerinin ikisi çocuk 114 siyasi mahkuma ölüm cezası verdi.