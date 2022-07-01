Fransa, Mali'deki Takuba Görev Gücü'nün operasyonlarının sona erdiğini açıkladı Fransa, Mali'deki Avrupalı askerlerden oluşan Takuba Görev Gücü'nün operasyonlarının sona erdiğini bildirdi. Fransa, Mali'deki Avrupalı askerlerden oluşan Takuba Görev Gücü'nün operasyonlarının sona erdiğini bildirdi. Fransa Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fransız Barkhane güçlerinin yeniden konuşlandırılması kapsamında Takuba Görev Gücü'nün operasyonlarının durduğu belirtildi. Fransız basınının Genelkurmay Sözcüsü Pascal İanni'ye dayandırdığı haberde, Mali'deki Takuba Görev Gücü'nün operasyonlarının 30 Haziran'dan itibaren sona erdiği aktarıldı. Takuba Görev Gücü, Mali'de operasyonlar gerçekleştiriyordu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mali yönetimiyle ilişkilerin bozulması sonrası, 17 Şubat'ta Mali topraklarında Barkhane Operasyonu kapsamında konuşlu askerlerin çekileceğini açıklamıştı. Paris yönetimi Mali'den çektiği askerlerini bölge ülkelerinden Nijer ve Çad'a kaydırıyor. AA / Esra Taşkın - Güncel Twitter Fransa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Fransa, Mali'deki Takuba Görev Gücü'nün operasyonlarının sona erdiğini açıkladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.