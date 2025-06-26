Fransa Mahkemesi, Nice Belediyesi’ndeki İsrail Bayraklarının Kaldırılmasına Karar Verdi

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Nice İdari Mahkemesi, İsrail bayraklarının belediye binasından kaldırılması gerektiğine hükmetti. Mahkeme, bayrakların yalnızca esirlere destek simgesi olarak görülemeyeceğine ve siyasi bir görüş beyanı olduğuna karar verdi. Belediye başkanına 5 gün süre verildi.

Fransa'da mahkeme, Nice Belediye binasının cephesinde bulunan İsrail bayraklarının kaldırılmasına karar verdi.

Nice İdari Mahkemesi'nden yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin, belediye binasının cephesindeki İsrail bayraklarının kaldırılmasına hükmettiği belirtildi.

Açıklamada, mahkemenin, İsrail bayrağının kaldırılması için Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi'ye 5 gün süre tanıdığı kaydedildi.

Mahkeme, Orta Doğu'daki saldırıların ulaştığı boyut ve uluslararası gerilimler göz önünde bulundurulduğunda İsrail bayraklarının yalnızca "esirlere destek simgesi" olarak görülemeyeceğine karar verdi.

Mahkeme, İsrail bayraklarının belediye binasına asılmasının, "İsrail'e bir destek ve siyasi görüş beyanı" olarak algılandığını belirtti.

Ulusal basın, mahkeme kararının ardından Estrosi'nin İsrail bayraklarını belediye binasının cephesinden kaldırdığını aktardı.

Nice Belediyesi, Hamas'ın 7 Ekim 2023 saldırısı sonrasında belediye binası cephesine İsrail bayrağı asmıştı.

Birçok vatandaş ve aktivist, İsrail bayraklarının kaldırılması için Nice Belediyesi'ne başvurmuş, reddedildikten sonra idare mahkemesine dava açmıştı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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