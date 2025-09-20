Fransa Mahkemesi, Malakoff Belediyesinin Filistin Bayrağını Kaldırdı

Fransa'da Cergy-Pontoise İdari Mahkemesi, Malakoff kentinin belediye binasının cephesindeki Filistin bayrağının kaldırılmasına karar verdi.

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, mahkeme, Malakoff Belediyesi binasının cephesine Filistin bayrağı asılması hakkındaki şikayete ilişkin kararını açıkladı.

Cergy-Pontoise İdari Mahkemesi, belediye binasına asılmış bayrağın kaldırılmasına karar verdi.

Karar açıklanmadan önce Malakoff Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, belediyenin, bina cephesine Filistin bayrağı asarak Fransa'nın Filistin Devleti'ni 22 Eylül'de resmen tanıma kararını kutlamaya karar verdiği ifade edildi.

Açıklamada, belediyenin bu kararının ardından valiliğin dayatmasına maruz kaldığına işaret edilerek polisin dün akşam Hauts-de-Seine Valisi Alexandre Brugere'in talimatıyla belediyeye gelerek bayrağın kaldırılmasını talep ettiği aktarıldı.

Malakoff Belediye Başkanı Jacqueline Belhomme'un Filistin bayrağını kaldırmayı reddettiği kaydedilen açıklamada, Brugere'in ise belediyeden şikayetçi olduğu bildirildi.

Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure, geçen hafta yaptığı açıklamada, "22 Eylül'de, Fransa sonunda Filistin Devleti'ni tanıdığında Filistin bayraklarını belediyelerimizde dalgalandıralım." ifadesini kullanmıştı. Faure'un bu teklifi tartışmaya yol açmıştı.

Düşen hükümetin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau ise dün, valilere gönderdiği mesajda, bu bayrakların binalara asılmasının, kamu hizmeti veren kurumların uyması gereken "tarafsızlık ilkesine" aykırı olduğunu savunmuştu.

Retailleau, valilere, binalarına Filistin bayrağı asacak belediyeleri mahkemeye şikayet etme talimatı vermişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün telefonda görüştüğü Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, Filistin Devleti'ni 22 Eylül'de tanıma niyetinde olduğunu söylemişti.