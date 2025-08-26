Fransa, Madagaskar'a Sömürge Döneminden Kalma 3 Kafatasını İade Etti

Fransa, sömürge döneminden kalma ve biri eski bir krala ait olduğu düşünülen 3 kafatasını Madagaskar'a iade etti.

Fransa Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Madagaskar'da yaşayan Sakalavalara ait 3 kafatasının için başkent Paris'te iade töreni düzenlendi.

Törene, Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati ve Madagaskar İletişim ve Kültür Bakanı Volamiranty Donna Mara katıldı.

Dati törende yaptığı konuşmada, bu törenin tarihi önemine dikkat çekerek, "Bu kafatasları, ulusal koleksiyonlarımıza insan onuruna çok açık bir şekilde aykırı koşullarda ve sömürge şiddetinin yaşandığı bir bağlamda girdi." dedi.

Mara da bu kafataslarının "basit bir koleksiyon parçası" olmadığını vurguladı.

"Bunlar, bugünümüzü geçmişimizle birleştiren görünmez ve silinmez bir bağdır." diyen Mara, bu kafataslarının bir asrı aşkın süredir yokluğunun adanın kalbinde açık bir yara olduğunu söyledi.

Kafataslarının, 31 Ağustos'ta Madagaskar'a götürülerek defnedilmesi bekleniyor.

Fransa'nın 1896'da sömürgesi altına aldığı Madagaskar, 1960'ta bağımsızlığına kavuşmuştu.

Fransız ordusunun sömürge döneminde işlediği katliam sırasında öldürülen 3 kişiye ait kafatasları, Paris'teki Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde muhafaza ediliyordu.

Madagaskar, birinin 1897'de öldürülen Sakalavaların Kralı Toera'ya ait olduğu düşünülen 3 kafatasının iadesini 27 Mayıs 2022'de talep etmişti.