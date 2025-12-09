Haberler

Fransa, ABD ve Suudi Arabistan, Lübnan'ın güneyinde uzun vadeli ateşkese destek için toplanacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan Özel Temsilcisi Jean-Yves Le Drian, ülkesinin başkenti Paris'te Suudi Arabistan ve ABD'nin katılımıyla Lübnan'ın güneyinde uzun vadeli ateşkesi sağlamayı amaçlayan bir toplantı yapacağını duyurdu. Görüşmelerde, Lübnan ile İsrail arasındaki güncel durum ve devam eden saldırılar da ele alındı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, başkent Beyrut'ta resmi temaslarda bulunan Le Drian'ı kabul etti.

Görüşmede İsrail'in devam eden saldırıları ve Lübnan'daki güncel durum ele alındı.

Dışişleri Bakanı Recci ise kısıtlı imkanlara rağmen Lübnan ordusunun önemli görevler yürüttüğünü vurgulayarak, ordunun desteklenmesinin önemine dikkati çekti.

Recci ayrıca Ateşkesi Denetleme Komitesi toplantısına katılan Lübnan heyetinin başkanlığına 3 Aralık'ta Büyükelçi Simon Kerem'in atanmasının "olumlu bir adım olduğunu" belirterek, bu gelişmenin İsrail'in büyük bir tırmanışa yönelmesini engellemeye katkı sağlamasını temenni etti.

Lübnan ile İsrail arasında Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD de yer alıyor.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024 ila 27 Kasım 2025 tarihleri arasındaki bir yılda, ülkeye düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
