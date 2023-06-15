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Fransa, İsrail ve Arnavutluk dışişleri bakanları, Fidan'ı tebrik etti

Fransa, İsrail ve Arnavutluk dışişleri bakanları, Fidan'ı tebrik etti

Güncel Haberler

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan, Colonna, Cohen ve Xhaçka ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Görüşmelerde muhatapları, Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Hakan Fidan Fransa İsrail Güncel Haberler

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