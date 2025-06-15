Fransa, İsrail Savunmasına Destek Vermediğini Açıkladı

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarına karşı şu aşamada Fransız askeri imkanlarının harekete geçirilmediğini duyurdu. Fransa, gelecekte destek vermeye hazır olduğunu belirtse de mevcut durumda bu destek sağlanmayacak.

Fransa hükümeti, İran füzelerine karşı İsrail savunmasına şu aşamada destek vermediklerini açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, RTL kanalına verdiği röportajda, "İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının niteliği ve doğrultusu göz önüne alındığında, Fransız askeri imkanları harekete geçirilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Barrot, ülkesinin İsrail savunmasına katkı sunmaya hazır olduğunu ancak "şu aşamada" İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının engellenmesine destek vermediklerini söyledi.

İran'ın nükleer faaliyetlerinin "İsrail ve onun da ötesinde Avrupa için bir tehdit" oluşturduğunu savunan Barrot, İran'ın bu konuda yükümlülüklerine uymayı reddettiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 13 Haziran'da, İran'ın, Tel Aviv hükümetinin saldırılarına misilleme yapması halinde İsrail'in savunmasına katkıda bulunabileceklerini belirtmişti.

Taraflara itidal çağrısında bulunan Macron, İran'ı, nükleer konusunda uluslararası kamuoyuna yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemekle ve bölgenin tamamının istikrarsızlaşmasında ağır bir sorumluluğu olmakla suçlamış ve İsrail'in güvenliğini desteklediklerini dile getirmişti.

?????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
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