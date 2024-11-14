Fransa-İsrail Maçına Tepki Gösterisi

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Saint-Denis'te, Fransa- İsrail futbol maçına tepki için gösteri düzenlendi.

Filistin destekçileri, bu akşam yerel saat ile 20.45'te başlayan Fransa- İsrail karşılaşmasının düzenleneceği Paris'in banliyösü Saint-Denis'te bir araya geldi.

Halk Cephesi Meydanı'nda yapılan gösteride, eylemciler Filistin bayraklarıyla, "Soykırımı durdurun", "Soykırımla oynamıyoruz" ve "Gazze'de ölenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuk" yazılı pankart taşıdı.

"Yaşasın Filistin halkının mücadelesi", "Paris'ten Gazze'ye direniş" ve "Özgür Filistin" sloganları atan göstericiler, İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ederken Fransız yetkililerin, Fransa- İsrail maçının oynanmasına izin vermesine tepki gösterdi.

Fransız muhalif vekillerin de katıldığı eylemin yapıldığı meydana üzerinde kırmızı kalemle "Gazze soykırımını durdurun" yazılı 2 sarı futbol topu bırakıldı.

"Kudüs'ün Mahkumu" kitabının yazarı Filistin asıllı Fransız avukat Salah Hamouri gösteride yaptığı konuşmada, "soykırımcı İsrail devletinin futbol takımının" bu akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un desteğiyle Paris'e geldiğini belirtti.

Hamouri, Macron, eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Nicolas Sarkozy'nin bu akşamki maça katılacağını hatırlatarak, "(Fransız cumhurbaşkanlarının) Bu akşam statta yer almaları, Fransa'nın (Gazze'de) devam etmekte olan soykırıma suç ortaklığının bir parçasıdır." diye konuştu.

Fransa'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kapsamındaki "suç ortaklığını" sona erdirmesini isteyen Hamouri, "İşgalci İsrail devleti her alanda izole edilmeli." dedi. Hamouri, İsrail'e diplomatik, kültürel, askeri alanda ambargo uygulanması çağrısında bulundu.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili Milletvekili Eric Coquerel de ülkesinin Fransa-İsrail maçından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

Gösteriye katılan eylemcilerin bir kısmı, Halk Cephesi Meydanı'ndan hareket ederek kentin sokaklarında yürümek üzere kortej oluşturdu.

Polis ekipleri ise kortejin ilerlemesini engellemeye çalıştı.

Yoğun güvenlik tedbirleri gölgesinde Fransa-İsrail maçı

Fransa'da Filistin destekçilerinin, Saint-Denis'te yer alan Stade de France'taki Fransa-İsrail maçına yönelik tepkileri haftalardır devam ediyor.

Filistin destekçileri, son haftalarda yaptıkları eylemler kapsamında, maçın iptal edilmesini, Fransız taraftarların maçı boykot etmesini ve Fransa milli takımında forma giyen futbolcuların karşılaşmada oynamayı reddetmesi çağrısında bulunmuştu.

Fransız yetkililer, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da yapılan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve sırasında yaşananların ardından, maç kapsamında yoğun güvenlik tedbirleri alma yoluna gitti.

Maçın oynandığı stadın etrafında güvenlik alanı oluşturan polis, bu alana yaklaşanları kontrole tabi tuttu.

Taraftarların stada çanta ve şişeyle gelmemeleri talep edilirken, yerel saatle 15.30'da stadın çevresindeki dükkanlar kepenk kapattı.

Başkent Paris'te ve Saint-Denis'te toplam 4 bin polis ve jandarma yanı sıra 1400 stat çalışanı görevlendirildi. Bu maç için görevlendirilen güvenlik gücü sayısı, aynı statta 80 bin taraftarla oynanan yüksek gerilimli Paris Saint Germain (PSG) ve Olimpik Marsilya maçlarının iki katını oluşturuyor.

Öte yandan, taraftarların, maç sahasına yakın tribünlerde oturması ve stada Filistin bayrakları getirmesi yasaklandı.