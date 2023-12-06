Üye Girişi
Haberler

Fransa İsrail'in Lübnan'daki saldırısını kınadı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Fransa'nın, Lübnan ordusu mensubu askerin yaşamını yitirmesine sebep olan İsrail saldırısını kınadığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın Lübnan ve İsrail'in sınır hattında devam eden çatışmalar nedeniyle endişe duyduğu belirtildi.

Fransa'nın, Lübnan ordusu mensubu askerin yaşamını yitirmesine sebep olan İsrail saldırısını kınadığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın Lübnan ve İsrail'in sınır hattında devam eden çatışmalar nedeniyle endişe duyduğu belirtildi.

Açıklamada, Paris yönetiminin, Lübnan ordusu mensubu bir askerin hayatına mal olan İsrail saldırısını kınadığı ifade edildi.

Fransa'nın yaşamını yitiren Lübnanlı askerin ailesine başsağlığı dilediği aktarılan açıklamada, Paris yönetiminin, Lübnan ordusuna desteğini ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın, Lübnan'ın egemenliğine ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlı olduğunun altı çizildi.

Tarafların bölgedeki ateşin körüklenmesini önlemek için dikkatli davranması gerektiği belirtilen açıklamada, sınır hattındaki çatışmaların Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) güvenliğini riske attığına işaret edildi.

Açıklamada, UNIFIL'in güvende olması ve hareket kabiliyetinin korunması gerektiği vurgulandı.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında sınır hattında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda Lübnan'da 23 sivil ve İsrail'de 4 sivil hayatını kaybetti. Ayrıca çatışmalarda şu ana kadar 89 Hizbullah mensubu, 1 Lübnan askeri ve 6 İsrail askeri ölmüştü.

Lübnan ile İsrail arasında 2006'da yaşanan savaşın ardından BMGK 1701 sayılı kararla Hizbullah ve İsrail arasındaki savaş operasyonlarının tümünün durdurulması çağrısı yapmış ve buna göre ülkenin güneyinde UNIFIL kuvvetleri konuşlandırılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Fransa İsrail Lübnan Paris İsrail Orta Doğu Dış Politika Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kabine toplantısı bitti mi? SON DURUM! Kabine toplantısı gündeminde neler var? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi partiden milletvekili? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun hayatı! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu neden istifa etti? İYİ Parti'li İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu hangi partiye katıldı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Komedyen Gözde Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, asıl mesleği ne? Selahattin Demirtaş beraat edildi mi SON DAKİKA 2023! Selahattin Demirtaş davası ne oldu, karar çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 7 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 7 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan nasıl çıkar, oran, ihtimal kaç? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Kopenhag vs Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda, CANLI, şifresiz izleme linki!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title