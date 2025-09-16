Fransa, İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Kınadı

Fransa'nın, İsrail'in Gazze kentinin merkezine yönelik saldırılarını genişletmesini ve yoğunlaştırılmasını kınadığı bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze kent merkezine yönelik saldırıları nedeniyle 300 binden fazla kişinin yerinden edildiği belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın, İsrail'in 600 binden fazla sivilin bulunduğu Gazze kenti merkezine yönelik saldırılarını genişletmesinin ve yoğunlaştırmasının sert bir dille kınadığı ifade edilerek, Tel Aviv hükümetinden, artık "askeri bir mantığı bulunmayan yıkıcı saldırılarına" son vermesi istendi.

İsrail'den ateşkesin sağlanması ve esirlerin tamamının serbest bırakılması için müzakere masasına dönmesi talep edilen açıklamada, saldırıların, Gazze'de kıtlığın yaşandığı ve temel ihtiyaç malzemeleri ile acil sağlık hizmetine erişimin bulunmadığı bir bağlamda genişlediğine dikkati çekildi.

Açıklamada, İsrail'e, Gazze'ye insani yardımın derhal, büyük çapta ve engelsiz bir şekilde ulaştırılabilmesi için bölgedeki kısıtlamaları kaldırması çağrısı yapıldı.