Fransa, İsrail'in Gazze Planını Şiddetle Kınadı

Fransa, İsrail hükümetinin "Gazze Şeridi'nin tamamının işgalini öngören planını" şiddetle kınadığını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa, İsrail hükümetinin Gazze'nin tamamen işgalini öngören planını şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

Barrot, Gazze'ye böylesi bir operasyonun, halihazırda "felaket" niteliğindeki durumu daha da kötüleştireceğini vurguladı.

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın, "İsrail'in, Gazze Şeridi'nin tamamını askeri olarak kontrol altına almak için Gazze kentine askeri operasyonlarını genişletme planını" en sert şekilde kınadığı belirtildi.

Fransa'nın, İsrail'in Gazze'yi işgal ve (Gazzelileri) zorla yerinden etme planlarına "şiddetle" karşı çıktığı vurgulanan açıklamada, bu eylemlerin uluslararası hukukun "ciddi" ihlali olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada İsrail'in bu planının "Hamas'ın elindeki esirler dahil İsrail'in güvenliğine hiçbir şekilde katkı sağlamayacağının" altı çizildi.

Ayrıca açıklamada, iki devletli çözüm vurgusu yapıldı.

İşgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi dün akşam toplanmış, Gazze Şeridi'nin tamamının işgalini görüşmüştü. Kabine, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.