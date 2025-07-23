Fransa, İsrail'in Gazze'deki Saldırılarını Şiddetle Kınadı

Fransa, İsrail'in Gazze'de insani yardıma ulaşmaya çalışan Filistinlileri hedef alan saldırılarını şiddetle kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarını Gazze'nin merkezine genişletmesine tepki gösterilerek, bu saldırıların zorla yerinden edilmelere yol açtığı ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ile uluslararası örgütlerin çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu yeni operasyonlar, yetersiz beslenme ve açlık riskinin olduğu insani durumu daha da kötüleştiriyor. Bu durum, İsrail tarafından uygulanan ablukanın sonucudur. Fransa, BM'ye göre son iki ayda 1000'den fazla kişinin ölümüne yol açan ve yardım almaya çalışan Gazzelileri hedef alan İsrail saldırılarını şiddetle kınıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in uluslararası hukukun gerekliliklerine uymaya çağrıldığı açıklamada, Gazze'ye insani yardım girişine yönelik kısıtlamaların "derhal kaldırılması" istendi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'den BM personelinin çalışmalarına izin vermesi ve bu personel üzerindeki baskıyı sonlandırması talep edildi.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 219 Filistinli hayatını kaybetti, 143 bin 45 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 363 kişi yaşamını yitirdi, 31 bin 4 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1060'a, yaralıların sayısı da 7 bin 207'ye çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.