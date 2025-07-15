Fransa, İsrail'in 'E1' Yerleşim Projesine Şiddetle Karşı Çıktı

Fransa, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbettiği yerleşimlerini genişletecek "E1" projesini yeniden hayata geçirmesini tepkiyle karşıladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fransa, İsrail Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyi tarafından duyurulan 'E1' yerleşim projesinin yeniden başlatılmasına şiddetle karşı çıkıyor." ifadesine yer verildi.

Doğu Kudüs'te 3 binden fazla yasa dışı konutun kurulmasının öngörüldüğü projenin 2021'den bu yana dondurulduğu hatırlatılan açıklamada, projenin durdurulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "uluslararası hukuka aykırı olan bu projenin iki devletli çözüm olasılığını tehdit ettiği" vurgulandı.

İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin bir kez daha kınandığı belirtilen açıklamada İsrail ile Filistin arasında kalıcı barış ve güvenliğin yalnızca iki devletli çözümle sağlanabileceğinin altı çizildi.

Proje ile Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki bağlantının kesilmesi amaçlanıyor

İsrail, tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan fakat Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Maale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1" projesini başlatmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yerleşim birimi ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

E1 projesiyle, Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

Bu proje kapsamında 5 binden fazla Filistinlinin, topraklarından sürülebileceği aktarılıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerini yasa dışı kabul ediyor.

BM'nin en üst yargı mekanizması Uluslararası Adalet Divanı, Temmuz 2024'te işgalci İsrail'in tüm "yeni yerleşim faaliyetlerini" durdurması ve İsraillilerin gasbettiği tüm Filistin topraklarından çıkarılması gerektiği yönünde görüş kararını bildirmiş ancak İsrail kararı reddetmişti.