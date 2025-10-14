Fransa, İsrail'i BMGK Kararını İhlal Etmemeye Çağırdı

Fransa, İsrail'in Lübnan'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını ihlal etmeyi sonlandırmasını istedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 11 Ekim'de İsrail ordusuna ait insansız hava aracından (İHA) atılan el bombasının patlamasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Görev Gücünde (UNIFIL) yer alan bir Endonezyalı askerin yaralandığı hatırlatıldı.

İsrail'in 1 ve 2 Ekim'de de UNIFIL devriyelerinin yakınına patlayıcı mühimmat attığı belirtilen açıklamada, UNIFIL'in güvenliğine yönelik bu olaylar karşısında derin endişe duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Fransa, İsrail'i BMGK'nin 1701 sayılı kararını ihlal etmeye son vermeye çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ile Kasım 2024'te varılan ateşkese uymanın "tüm taraflar için bağlayıcı olduğu" vurgulanan açıklamada, BM personelinin ve tesislerinin emniyet ve güvenliğinin uluslararası hukuk ve 1701 sayılı karar gereği sağlanması gerektiğinin altı çizildi.

İsrail, 11 Ekim'de bir kez daha ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyindeki Kalaviye beldesinde bir araca hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti.

UNIFIL, İsrail ordusunun BMGK'nin 1701 sayılı kararını ciddi şekilde ihlal ederek 1 ve 2 Ekim'de Lübnan'ın güneyinde görev yapan barış gücü askerlerinin yakınına bomba attığını duyurmuştu.

İsrail, Lübnan ile 27 Kasım 2024'te yaptığı ateşkes anlaşmasını neredeyse günlük düzenlediği saldırılarla ihlal ediyor.

Resmi verilere göre, İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ederken, bu saldırılarda en az 283 kişi öldü, 630 kişi yaralandı.

Hizbullah ile İsrail arasında Ekim 2023'te başlayan kontrollü çatışmalar 2024'te şiddetlenmişti.

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi de yaralanmıştı.

Ayrıca, Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen bölgedeki 5 noktada işgalini sürdürüyor.