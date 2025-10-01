Haberler

Fransa, İsrail'e Küresel Sumud Filosu İçin Güvenlik Çağrısı Yaptı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'nu kuşatmasına tepki göstererek, filodakilerin güvenliğinin sağlanması ve ülkelerine dönmelerine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail donanma unsurları Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatmaya ve yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlarken, İsrail'i filodakilerin güvenliğini sağlamaya çağırdı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklamada bulunan Barrot, "Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu İsrail makamları tarafından arama ve el konma işlemi ile karşı karşıya. Fransa İsrail makamlarını filodakilerin güvenliğini sağlamaya, konsolosluk koruması hakkını garanti etmeye ve en kısa sürede Fransa'ya dönmelerine izin vermeye çağırıyor." ifadelerini kullandı.

Barrot, filodaki Fransız vatandaşlarının bölgeye seyahat etmemeleri konusunda uyarıldığını hatırlatarak, vatandaşlarının güvenliği için İsrail makamları ile iletişim halinde olduklarını kaydetti.

Fransa'nın bölgedeki önceliğinin ateşkes sağlanması, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların büyük ölçüde ulaştırılması olduğunu vurgulayan Barrot, filodakilerin taşıdıkları insani yardımları bölgedeki yardım kuruluşlarına teslim etmesini istedi.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
