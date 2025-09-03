Fransa, İsrail'den Lübnan topraklarından çekilmesini talep etti

Fransa'nın İsrail'e Lübnan topraklarının tamamından çekilmesi çağrısında bulunduğu bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail-Lübnan arasında Mavi Hat olarak tabir edilen sınırın her iki tarafındaki sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm tarafların ateşkese uyması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın 27 Kasım 2024 tarihli karar doğrultusunda İsrail'e Lübnan topraklarının tamamından çekilmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.

İsrail ordusunun 2 Eylül'de insansız hava araçlarıyla Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) bir birliğine ses bombaları attığı aktarılan açıklamada, Fransa'nın bu saldırılar nedeniyle İsrail yönetimini "şiddetle kınadığı" vurgulandı.

Açıklamada, bu saldırının, Fransa'nın girişimiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 28 Ağustos'ta oybirliğiyle UNIFIL'in görev süresinin "son kez uzatılması" kararını almasının ardından gerçekleştiği kaydedildi.

UNIFIL'in Lübnan'ın ve bölgenin istikrarı için hayati rol oynadığı değerlendirilen açıklamada, BM Barış Gücü askerlerinin korunması ve BM'nin personeli, eşyaları ve binalarının güvenliğinin sağlanması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "UNIFIL görevini tam anlamıyla yerine getirebilmeli ve özgürce hareket edebilmeli. Bu zorlu zamanda Fransa, UNIFIL personelinin cesaretini, profesyonelliğini ve seferberliğini takdir ediyor." denildi.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde dün yol temizleme çalışması sırasında barış gücü personelinin yakınına 4 el bombası attığı ve bunun 27 Kasım 2024'te uygulamaya konulan ateşkes anlaşmasından bu yana "en ciddi saldırılardan biri" olduğu belirtilmişti.