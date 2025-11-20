Haberler

Fransa İslam Konseyi'nden Müslümanlarla İlgili Anket Tepkisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa İslam Konseyi, İfop anket şirketinin gerçekleştirdiği ve Müslümanların dini uygulamalarını hedef gösteren anketin 'araçsallaştırıldığı' iddiasında bulundu. CFCM, anket sonuçlarının İslamofobik çevrelerce kötüye kullanıldığını vurguladı.

Fransa İslam Konseyi (CFCM), ülkedeki Müslüman vatandaşlarla ilgili yapılan anketlerin "araçsallaştırılmasına" tepki gösterdi.

CFCM'den yapılan açıklamada, İfop anket şirketinin "Ecran de veille" adlı dergi için ülkedeki Müslümanlarla ilgili bir anket gerçekleştirdiği kaydedildi.

Bu anketin, " Fransa'daki Müslümanların İslam ve İslamcılık ile ilişkisine dair bir durum tespiti" şeklinde tanıtıldığına işaret edilen açıklamada, "Ne yazık ki bu çalışma, Müslüman inancına mensup Fransız vatandaşlarının ve onların dini uygulamalarının yeniden hedef gösterilmesine benzemektedir." ifadesi kullanıldı.

Bu ankete ilişkin bazı veri ve incelemelerin tartışılması gerektiği belirtilen açıklamada, "Ortaya konan sonuçlar, İslamofobik çevreler tarafından geniş ölçüde benimsenmiş ve Fransa'daki Müslümanları ülkemiz ve kurumlarımız için içsel ve varoluşsal bir tehdit olarak tasvir etmek amacıyla araçsallaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Fransa İslam Konseyinin Müslümanlarla ilgili anketlerin "araçsallaştırılmasına" karşı uyarıda bulunduğuna dikkati çekilen açıklamada, yaklaşık 1000 kişiyle yapılan bu son anketin, yanlış genellemeleri ve haksız yakıştırmaları önlemek için temkinle ve mesafeli bir şekilde yorumlanması gerektiği vurgulandı.

Ankette, "Müslümanların dini kuralları Fransız yasalarına giderek daha fazla tercih ettiği" iddiasının yer aldığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda özellikle kurban kesiminden (ritüel kesim) söz edilmektedir. Oysa bu uygulama hem Müslümanları hem de Fransız Yahudilerini ilgilendiren, tamamen yasal bir dini pratiktir. Dolayısıyla Fransız yasası ile bu dini uygulama arasında bir karşıtlık oluşturmak hatalıdır."

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.