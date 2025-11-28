Fransa İslam Konseyi'nden Müslümanlara Yönelik Soruşturma Çağrısı

Fransa İslam Konseyi (CFCM), 2 kişinin ülkedeki Müslümanlara ilişkin topladığı bilgileri İsrail istihbaratına ilettiği iddiası hakkında soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

CFCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahudi Kurumları Temsilcileri Konseyi'nin (CRIF) talebi üzerine ülkedeki Müslüman vatandaşlar hakkında bir "araştırma" yapılmasının istendiği ileri sürüldü.

İddiaya göre, Fransa'da siyasi, idari ve güvenlik makamları tarafından biri İsrailli olmak üzere 2 kişiye sağlanan bilgiler, ardından yabancı bir devletin istihbarat servislerine iletildi.

Sosyal medya üzerinde gündeme gelen bir görüntüde Fransız yazar Didier Long, İsrail hükümetine danışmanlık yapan Dov Maimon ile işbirliği içinde "CRIF ve Fransa'daki farklı Yahudi kuruluşları için bir strateji" hakkında 2023'ten bu yana araştırma yaptığını dile getirdi.

Long, Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSI) ve Askeri İstihbarat Müdürlüğü (DRM) de dahil farklı kişilerle görüşerek, burada topladıkları bilgileri rapor halinde İsrail istihbarat servislerine ilettiklerini söyledi.

CFCM'ye göre, Long ve Maimon Fransa'daki Müslümanları, bu ülkedeki Yahudilere yönelik bir "tehdit" olarak görüyor.

Fransa İslam Konseyi, Fransa İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere yetkili idari makamları söz konusu iddialar hakkında soruşturma yürütme çağrısında bulundu.

Konsey ayrıca, konuyla ilgili Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonuna (CNIL) başvuruda bulunacak.