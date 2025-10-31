Fransa İslam Konseyi'nden İslamofobiye Karşı Soruşturma Talepleri

Fransa İslam Konseyi (CFCM), ülkede artan Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) hakkında Parlamentoda soruşturma komisyonu kurulmasını talep etti.

CFCM'den yapılan yazılı açıklamada, 29 Ekim'de Montpellier kentinde Petit-Bard Camisi'nin duvarlarında İslamofobik yazılar ve grafitiler tespit edildiği belirtildi.

"Jargeau Camisi ise Şubat 2025'te ramazanın başlamasına 3 gün kala kundaklama sonucu tamamen yakılmasının ardından, bu yangına açıkça atıfta bulunan ve failleri halen tespit edilememiş yeni tehditlere maruz kalmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, bu iki camiyi hedef alan İslamofobik saldırılar kınandı.

Müslüman karşıtı saldırılarda endişe verici artış yaşandığına işaret edilen açıklamada, yılın ilk 8 ayında, bir önceki senenin aynı dönemine göre İslamofobik saldırıların yüzde 169 arttığı bildirildi.

Açıklamada, saldırıların aydınlatılma oranının ise son derece düşük kaldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Fransa'daki Müslümanlar, 30 Eylül 2025'te aşırı sağcı AFO (Operasyonel Güçler Eylemi) grubunun, Müslüman vatandaşlara yönelik terör saldırıları planladığı için yargılandığı davada kararlı bir yargı yanıtı beklemekteydi. Ancak bu dava, ne yazık ki yalnızca 2 sanığa elektronik kelepçeyle ev hapsinde infaz edilecek 2 yıllık hapis cezalarının verilmesiyle sonuçlanmış, diğer sanıkların çoğuna ise ertelenmiş cezalar veya ruhsatsız silah bulundurmaktan para cezası verilmekle yetinilmiştir."

Son haftalarda, özellikle bazı televizyon kanallarında yer alan İslam karşıtı söylemlerin endişe verici boyutta yaygınlaştığı belirtilen açıklamada, ülkedeki İslamofobi hakkında Parlamentoda soruşturma komisyonu veya bilgi toplama görevi oluşturulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Müslüman karşıtlığının tehlikeli yükselişi karşısında, Fransız Müslümanlarının ve kurumlarının güvenliğinin sağlanması için kamu makamlarının gerekli her türlü önlemi alması, Müslümanların vatandaş olarak sahip olduğu tüm hakların eksiksiz biçimde korunması istendi.