Haberler

Fransa İslam Konseyi'nden İslamofobiye Karşı Soruşturma Talepleri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa İslam Konseyi, ülkede artan Müslüman karşıtlığı nedeniyle Parlamentoda soruşturma komisyonu kurulmasını talep etti. Cami saldırılarındaki artışa dikkat çekilerek, Müslümanların haklarının korunması istendi.

Fransa İslam Konseyi (CFCM), ülkede artan Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) hakkında Parlamentoda soruşturma komisyonu kurulmasını talep etti.

CFCM'den yapılan yazılı açıklamada, 29 Ekim'de Montpellier kentinde Petit-Bard Camisi'nin duvarlarında İslamofobik yazılar ve grafitiler tespit edildiği belirtildi.

"Jargeau Camisi ise Şubat 2025'te ramazanın başlamasına 3 gün kala kundaklama sonucu tamamen yakılmasının ardından, bu yangına açıkça atıfta bulunan ve failleri halen tespit edilememiş yeni tehditlere maruz kalmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, bu iki camiyi hedef alan İslamofobik saldırılar kınandı.

Müslüman karşıtı saldırılarda endişe verici artış yaşandığına işaret edilen açıklamada, yılın ilk 8 ayında, bir önceki senenin aynı dönemine göre İslamofobik saldırıların yüzde 169 arttığı bildirildi.

Açıklamada, saldırıların aydınlatılma oranının ise son derece düşük kaldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Fransa'daki Müslümanlar, 30 Eylül 2025'te aşırı sağcı AFO (Operasyonel Güçler Eylemi) grubunun, Müslüman vatandaşlara yönelik terör saldırıları planladığı için yargılandığı davada kararlı bir yargı yanıtı beklemekteydi. Ancak bu dava, ne yazık ki yalnızca 2 sanığa elektronik kelepçeyle ev hapsinde infaz edilecek 2 yıllık hapis cezalarının verilmesiyle sonuçlanmış, diğer sanıkların çoğuna ise ertelenmiş cezalar veya ruhsatsız silah bulundurmaktan para cezası verilmekle yetinilmiştir."

Son haftalarda, özellikle bazı televizyon kanallarında yer alan İslam karşıtı söylemlerin endişe verici boyutta yaygınlaştığı belirtilen açıklamada, ülkedeki İslamofobi hakkında Parlamentoda soruşturma komisyonu veya bilgi toplama görevi oluşturulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Müslüman karşıtlığının tehlikeli yükselişi karşısında, Fransız Müslümanlarının ve kurumlarının güvenliğinin sağlanması için kamu makamlarının gerekli her türlü önlemi alması, Müslümanların vatandaş olarak sahip olduğu tüm hakların eksiksiz biçimde korunması istendi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Futbol tarihine geçecek rakam! Galatasaray Osimhen'in bonservisini belirledi

Futbol tarihine geçecek rakam! İşte Osimhen'in bonservis bedeli
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de 600 istasyonu var! Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Gelinin istediği mehir krize neden oldu

Gelinin istediği mehir krize neden oldu
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.