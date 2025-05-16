Fransa, İran'ı Uluslararası Adalet Divanı'na Şikayet Edecek

Fransa, İran'ı Uluslararası Adalet Divanı'na Şikayet Edecek
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İran'da 3 yıldır tutuklu bulunan iki Fransız vatandaşıyla ilgili olarak, konsolosluk koruma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle İran'a karşı Uluslararası Adalet Divanı'na şikayette bulunacaklarını açıkladı. Bakan, tutukluların onur kırıcı koşullarda tutulduğunu belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, İran'da 3 yıldır tutuklu bulunan iki Fransız vatandaşıyla ilgili bu ülkeyi Uluslararası Adalet Divanına (UAD) şikayet edeceklerini açıkladı.

France 2 kanalına konuk olan Barrot, İran'da tutuklu Fransız vatandaşları Jacques Paris ve Cecile Kohler hakkında konuştu.

Barrot, 3 yıldır İran'da tutuklu bulunan Paris ve Kohler'in "işkenceye benzer onur kırıcı koşullarda" tutulduğunu ve konsolosluk ziyaretlerinden mahrum bırakıldığını savundu.

Fransız Bakan, bu vatandaşlarla ilgili konsolosluk koruma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle İran'ı bugün Uluslararası Adalet Divanına (UAD) şikayet edeceklerini bildirdi.

Olay

Paris ve Kohler, casus oldukları suçlamasıyla İran'da Mayıs 2022'de gözaltına alınmıştı.

İran, söz konusu iki Fransızın "Fransa dış istihbarat servisi DGSE'de görev yaptıklarını ve rejim değişikliğine zemin oluşturmak amacıyla bu ülkeye geldiklerini" söylediği görüntüleri, Ekim 2022'de devlet televizyonunda yayınlamıştı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, iki vatandaşın "ajan olduklarını itiraf ettikleri" görüntülerin baskı altında alındığı öne sürülmüştü.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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