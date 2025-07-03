Fransa, İran'daki Tutuklu Vatandaşları İçin Harekete Geçti

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İran'da tutuklu Fransız vatandaşları Cecile Kohler ve Jacques Paris'in "İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk yapmakla" suçlanmasıyla ilgili olarak, "Bahsedilen suçlamalar doğrulanırsa bunları tamamen haksız ve temelsiz olarak değerlendireceğiz." dedi.

Barrot, Kohler ve Paris hakkında İran makamlarının yönelttiği suçlamalara ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

İran makamlarının vatandaşlarına yöneltilen suçlamalar hakkında henüz kendilerine resmi bilgilendirme yapmadığını belirten Barrot, "Bahsedilen suçlamalar doğrulanırsa bunları tamamen haksız ve temelsiz olarak değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Barrot, Kohler ve Paris'in derhal ve koşulsuz şekilde serbest bırakılması çağrısında bulunarak, bu süreçte vatandaşlarının ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Fransız basını, yaklaşık 3 yıldır İran'da tutuklu bulunan Kohler ve Paris'in, "Mossad adına casusluk yapmak", "İran'da rejimi devirmek için komplo kurmak" ve "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmakla" suçlandığını aktarmıştı.

Olay

Paris ve Kohler, casus oldukları suçlamasıyla İran'da Mayıs 2022'de gözaltına alınmıştı.

İran, söz konusu iki Fransızın "Fransa dış istihbarat servisi DGSE'de görev yaptıklarını ve rejim değişikliğine zemin oluşturmak amacıyla bu ülkeye geldiklerini" söylediği görüntüleri, Ekim 2022'de devlet televizyonunda yayınlamıştı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise iki vatandaşın "ajan olduklarını itiraf ettikleri" görüntülerin baskı altında alındığı öne sürülmüştü.