Fransa, İran'a Yaptırımların Devreye Gireceğini Açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'a yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının bu ay sonunda devreye gireceğini söyledi.

Macron, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna verdiği röportajda, 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın tetiklediği snapback mekanizması süreci kapsamında İran'a BM yaptırımlarının getirileceğini belirtti.

İran ile nükleer görüşmelerde ilerleme olmadığına işaret eden Macron, "İranlılardan aldığımız son haberler ciddi değil." ifadelerini kullandı.

Macron, "Bu Avrupa'nın pozisyonudur. İngiliz ve Alman meslektaşlarımızla birlikte çalıştık. Snapback'i aktif hale getireceğiz." dedi.

İngiltere, Fransa ve Almanya, ABD'nin tek taraflı çekilmesinden sonra uygulanmayan 2015'teki nükleer anlaşmada yer verilen ve "snapback" olarak adlandırılan, İran'a anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden getirme imkanına sahip mekanizmayı 28 Ağustos'ta işletme kararı almıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Avrupalı tarafların, "anlaşmanın temellerini ihlal ettikleri" ve "anlaşmadaki katılımcı rollerini kaybettikleri" için mekanizmayı harekete geçirebilecek hukuki dayanağa sahip olmadığını ifade etmişti.

Nükleer anlaşmanın taraflarından Rusya ve Çin ise BMGK'ya İran ile ortak gönderdikleri mektupta, Avrupalı ülkelerin İran'a BM yaptırımlarını geri getirebilecek "snapback" mekanizmasını işletme kararının "hukuken geçersiz" ve "mantıksız" olduğunu bildirmişti.

Bu süreçte İran ile Avrupa ülkeleri arasında görüşmeler yapılmış ancak ilerleme kaydedilememişti. Snapback süreci yeni bir karara yol açacak son dakika bir anlaşma olmazsa ya da son tarih uzatılmazsa 28 Eylül gece yarısı sona erecek ve İran'a BM yaptırımları otomatik olarak yürürlüğe girecek.