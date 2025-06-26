Fransa, İran'a Ait İHA'ları Etkisiz Hale Getirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, ülkesinin hava savunma sistemlerinin İran'a ait 10'dan az insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Lecornu, Fransa'nın İsrail'in saldırılarına katkı sağlamadığını vurguladı.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, İsrail istikametindeki İran'a ait 10'dan az insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Lecornu, Orta Doğu'daki duruma ilişkin dün akşam Ulusal Mecliste düzenlenen oturumda İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katkı sağlamadığını dile getiren Lecornu, saldırı halinde meşru savunma gerekçesiyle ülkesinin bölgedeki üslerini savunduğunu söyledi.

Lecornu, ülkesinin hava savunma sistemleri ile konuşlandırılmış Fransız Rafale savaş uçaklarının, İran'a ait 10'dan az İHA'yı etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Fransız Bakan, X hesabından yaptığı açıklamada, bu İHA'ların İsrail istikametinde olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz! Çantayla önlem aldı

Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 yaşındaki Oya, eski nişanlısı tarafından karnındaki bebeğiyle öldürüldü

İstismara uğrayıp hamile kalınca eski nişanlısı tarafından katledildi
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak! Termometrelerde sert düşüş

Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak
Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkkında vahim suçlama

Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı için vahim suçlama
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme

Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
Yeni düzenleme ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo
Araçlara ÖTV düzenlemesi teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Düzenleme Meclis'ten geçti
Haluk Levent'e sahnede para atılınca olanlar oldu: Gelecek yıl Ulus pavyonundayım

Haluk Levent'e sahnede para atılınca olanlar oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.