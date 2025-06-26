Fransa, İran'a Ait İHA'ları Etkisiz Hale Getirdi

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, İsrail istikametindeki İran'a ait 10'dan az insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Lecornu, Orta Doğu'daki duruma ilişkin dün akşam Ulusal Mecliste düzenlenen oturumda İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katkı sağlamadığını dile getiren Lecornu, saldırı halinde meşru savunma gerekçesiyle ülkesinin bölgedeki üslerini savunduğunu söyledi.

Lecornu, ülkesinin hava savunma sistemleri ile konuşlandırılmış Fransız Rafale savaş uçaklarının, İran'a ait 10'dan az İHA'yı etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Fransız Bakan, X hesabından yaptığı açıklamada, bu İHA'ların İsrail istikametinde olduğunu ifade etti.