Fransa, İngiltere, Almanya ve İtalya'dan İsrail'e Sert Kınama

Fransa, İngiltere, Almanya ve İtalya, Batı Şeria'daki Filistinli sivillere yönelik İsrailli yerleşimci saldırılarını kınadı ve bu saldırıların bölgenin istikrarını bozduğuna dikkat çekti. Bakanlar, İsrail'i uluslararası hukuka uymaya ve müzakere yoluyla barış çabalarını desteklemeye çağırdı.

PARİS, 28 Kasım (Xinhua) -- Fransa, İngiltere, Almanya ve İtalya, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli sivillere yönelik ciddi artış gösteren İsrailli yerleşimci saldırılarını kınayarak, söz konusu tırmanışın bölgenin istikrarını bozduğunu ve bölgesel güvenliği yeniden tesis etme çabalarını baltaladığını belirtti.

E4 olarak bilinen dört ülkenin dışişleri bakanları perşembe günü yayımladıkları ortak açıklamada Birleşmiş Milletler verilerine atıfta bulunarak son haftalarda olaylarda keskin bir artış yaşandığına dikkat çekti. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin verilerine göre ekim ayında 264 yerleşimci saldırısı kaydedildi. Bu sayı, BM'nin 2006 yılında bu tür vakaları takip etmeye başlamasından bu yana en yüksek aylık toplamı oluşturuyor.

"Bu saldırılar durmalıdır" diyen bakanlar, şiddetin "siviller arasında terör estirdiğini" ve yalnızca devam eden barış çabalarını değil, aynı zamanda "İsrail Devleti'nin kalıcı güvenliğini" de tehdit ettiğini vurguladı.

İsrail hükümetini işgal altındaki topraklardaki Filistinlileri korumak için uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeye çağıran bakanlar, İsrailli liderlerin kamuoyuna yaptıkları kınamaların "eyleme dönüştürülmesi gerektiğini" ifade etti.

İsrail'i faillerin hesap vermesini sağlamaya ve "temel nedenleri" ele alarak daha fazla şiddeti önlenmeye çağıran bakanlar, "kısmi, tam veya fiili" her türlü ilhakı reddettiklerini yineleyerek yerleşim politikalarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

Filistin Yönetimi'nin daha da zayıflamasının Gazze'deki yönetişim beklentilerine zarar vereceği uyarısında bulunan bakanlar, müzakere yoluyla iki devletli çözüme olan desteklerini yineledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
