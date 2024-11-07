Fransa İçişleri Bakanı, PSG'deki 'Özgür Filistin' Pankartı İçin Açıklama Talep Etti

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Paris Saint Germain (PSG) ve Atletico Madrid arasında oynanan maçta "Özgür Filistin" yazılı pankartın açılmasının ardından PSG'den açıklama talep etti.

PSG ve Atletico Madrid futbol ekiplerinin dün akşam başkent Paris'te Parc des Princes Stadı'ndaki karşılaşmasında, tribünlerdeki taraftarlar Filistin'e destek için "Özgür Filistin" yazılı devasa bir pankart açtı.

Bakan Retailleau X hesabından yaptığı açıklamada, PSG futbol kulübünden maçta yaşanan bu olayla ilgili açıklama talep etti.

Futbol kulüplerinden, "siyasetin spora zarar vermesini" engellemeleri istediğini ifade eden Retailleau, sporun birliğin mayasını oluşturduğunu kaydetti.

Retailleau, söz konusu pankartın statta yerinin olmadığını ve UEFA tüzüğünün bu tarz mesajları yasakladığını savundu.

Fransız Bakan, böyle bir olayın tekrarlanması halinde, kurallara uyulmasını sağlamayan kulüpler için maçlarda pankartları yasaklamayı değerlendirmeleri gerektiğini kaydetti.

PSG ve Atletico Madrid arasında oynanan maçta açılan ve "Özgür Filistin" yazılı pankartta, yüzü Filistin kefiyesiyle örtülü bir kişi, Mescid-i Aksa içinde yer alan Kubbet'üs-Sahra Cami ve Lübnan bayrağı tasvir edilmişti.

Pankartın altında ayrıca "Sahada savaş ancak dünyada barış" yazısı da yer almıştı.