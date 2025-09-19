Fransa İçişleri Bakanı'ndan Filistin Bayrağı Talimatına Tepki

Fransa'da düşen hükümetin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, valilere, binalarına Filistin bayrağı asacak belediyeleri mahkemeye şikayet etme talimatı verdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa'da belediye binalarının cephesine Filistin bayraklarının asılması konusundaki tartışma devam ediyor.

Retailleau, valilere bir sosyal medya platformu aracılığıyla gönderdiği mesajla, belediye binalarının cephesine Filistin bayrakları asılması konusuna değindi.

Bu bayrakların söz konusu binalara asılmasının kamu hizmeti veren kurumların uyması gereken "tarafsızlık ilkesine" aykırı olduğunu savunan Retailleau, valilere, belediyelerine Filistin bayrağı asacak belediye başkanlarının kararlarını idari mahkemeye şikayet etmesi talimatını verdi.

Filistinle dayanışma mesajı

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partili Milletvekili Clemence Guette, Bakanın bu talimatına, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan tepki göstererek, partisine üye olan belediye başkanlarının Retailleau'nun bu dayatmasını kabul etmeyeceğini belirtti.

Guette, bu belediyelerin binalarına Filistin bayraklarını asacağını, Gazze'ye destek önergelerini oylamaya sunacağını, Filistinli kentleri kardeş şehir ilan edeceğini ve İsrailli kentlerle olan kardeş şehir ilişkilerini keseceğini kaydetti.

Paris'in banliyösü Saint-Denis kentinin Belediye Başkanı Mathieu Hanotin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sosyalist Partinin (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure'un Filistin bayraklarını belediyelere asma çağrısına katıldığını ifade etti.

Hanotin, 22 ve 23 Eylül'de Saint-Denis ve Pierrefitte-sur-Seine kentlerinin belediye binalarının cephesine Filistin bayrağının asılması için talimat verdiğini duyurdu.

Fransa'nın, gelecek hafta Filistin Devleti'ni resmen tanıması bekleniyor.

PS Genel Sekreteri Faure, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan geçen hafta yaptığı açıklamada, "22 Eylül'de, Fransa sonunda Filistin Devleti'ni tanıdığında Filistin bayraklarını belediyelerimizde dalgalandıralım." ifadesini kullanmıştı. Faure'un bu teklifi tartışmaya yol açmıştı.

Retailleau, halihazırda ülkede yeterince ayrışma konusu olduğunu kaydederek, "Orta Doğu'daki çatışmanın Fransa'ya taşınmaması" beklentisini ifade etmişti.