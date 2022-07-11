Fransa İçişleri Bakanı hakkındaki tecavüz soruşturmasında takipsizlik - Haberler

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Fransa İçişleri Bakanı hakkındaki tecavüz soruşturmasında takipsizlik

AA - Esra Taşkın - Güncel
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Fransa İçişleri Bakanı hakkındaki tecavüz soruşturmasında takipsizlik

Fransa'da mahkeme, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin hakkında tecavüz iddiasıyla açılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Fransa'da mahkeme, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin hakkında tecavüz iddiasıyla açılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Fransız basınının, Darmanin'in avukatlarının demeçlerine dayandırdığı bilgiye göre, dosyayla ilgilenen hakim, Paris Savcılığının, Darmanin hakkındaki soruşturmada ocak ayında sunduğu takipsizlik talebini kabul etti. Böylelikle iddia takipsizlikle sonuçlandı.

Darmanin'den şikayetçi olan tarafın kararı temyize taşıma hakkı bulunuyor.

2018'de soruşturma açılmıştı

Darmanin hakkında Ocak 2018'de tecavüz suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

Soruşturma, 2009'da Darmanin tarafından tecavüze uğradığını öne süren bir kadının, Paris Savcılığına suç duyurusunda bulunmasıyla açılmıştı.

Paris Savcılığı, Şubat 2018'de takipsizlik vermiş ancak Paris Temyiz Mahkemesi, 9 Haziran 2020'de soruşturmanın tekrar açılmasını kararlaştırmıştı.

Darmanin, suç duyurusunda bulunan kadınla ilişkisi olduğunu kabul etmiş ancak tecavüz suçlamasını reddetmişti.???????

Ocakta Paris Savcılığı, İçişleri Bakanı Darmanin hakkında da tecavüz suçlamasıyla açılan soruşturmada takipsizlik verilmesini talep etmişti.

AA / Esra Taşkın - Güncel

Süleyman Soylu Fransa Paris Güncel Haberler

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