Fransa için savaştırılan 'Senegalli Nişancılar' ülkelerine döndü

Fransa saflarında Vietnam ve Cezayir'de savaştırılan "Senegalli Nişancılar" adıyla bilinen Afrikalı piyade birliğinden 9 kişi, yaşlılık aylıklarında yapılan yasal düzenlemenin ardından ülkelerine döndü.

Fransa saflarında Vietnam ve Cezayir'de savaştırılan "Senegalli Nişancılar" adıyla bilinen Afrikalı piyade birliğinden 9 kişi, yaşlılık aylıklarında yapılan yasal düzenlemenin ardından ülkelerine döndü.

Yaşları 85 ile 96 arasında değişen ve 1946-1954 Fransa-Vietnam ve 1954-1962 Cezayir Bağımsızlık Savaşında Fransa saflarında savaşan 9 Senegalli Nişancı, yaşlılık aylığı alabilmek için yaşamak zorunda kaldıkları Fransa'dan ayrılarak Senegal'in başkenti Dakar'a ulaştı.

Senegalli Nişancılar, Uluslararası Blaise Diagne Havalimanında Silahlı Kuvvetler Bakanı Sidiki Kaba tarafından karşılandı.

Fransa adına savaşmalarına rağmen ayırımcılığa uğrayan Senegalli Nişancıların, kendileri gibi savaşa katılan Fransızlardan farklı olarak yaşlılık aylığı alabilmeleri için yılın 6 ayı Fransa'da yaşamaları gerekiyordu.

Bu uygulama nedeniyle nişancılar, ilerleyen yaşlarına rağmen yılın yarısını vatanlarından ve ailelerinden uzakta ve genellikle oldukça zor şartlar altında geçiriyordu.

Bugün yaşları 100'e yaklaşan nişancıların aileleri, söz konusu uygulamanın kaldırılması için uzun yıllar bürokratik bir savaş vermişti.

Uygulama, Senegal asıllı Fransız aktör Omar Sy'nin başrolünü oynadığı "Nişancılar (Tirailleurs)" filminin vizyona girdiği 4 Ocak 2023'te yürürlükten kalkmıştı.

Böylece Senegalli Nişancıların, yaklaşık 950 avro olan yaşlılık ödeneğini almaları için Fransa'da yaşamalarına gerek kalmamıştı.

Senegalli Nişancılar" 1857'de kuruldu

Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında Fransa saflarında savaştırılan ve "Senegalli Nişancılar" adıyla bilinen Afrikalı piyade birliği, "General Faidherbe" adıyla da bilinen 3. Napolyon tarafından 1857'de kuruldu.

Bu sömürge piyade birliğinde çoğunluğu Senegal'den olsa da Benin, Fildişi Sahili, Gine, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Moritanya'dan da askerler yer alıyordu.

Senegalli Nişancılar, Afrika ülkelerinin bağımsızlığını kazandığı 1960'a kadar Fransa bayrağı altında Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında Verdun Muharebesi'nden Çanakkale'ye kadar birçok cephede en ön safta savaştı.

Çinhindi Savaşı, Cezayir ve Madagaskar'da da cepheye çıkan Senegalli Nişancılar, Fransa tarihinde önemli bir rol oynadı.

Birinci Dünya Savaşı'na 200 bin, İkinci Dünya Savaşı'na da 140 bin Senegalli Nişancı katıldı. Her iki savaşta en az 60 bin Senegalli Nişancı yaşamını yitirdi.