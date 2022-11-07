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Fransa Hükümet Sözcüsü Veran, "mavi tik" için Twitter'a ödeme yapmayacağını açıkladı

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Fransa Hükümet Sözcüsü Veran, 'mavi tik' için Twitter'a ödeme yapmayacağını açıkladı

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, "mavi tik" için ücret zorunluluğu getirilmesi durumunda Twitter'a ödeme yapmayacağını belirtti.

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, "mavi tik" için ücret zorunluluğu getirilmesi durumunda Twitter'a ödeme yapmayacağını belirtti.

Veran, dün France 3 kanalındaki açıklamasında, Twitter'ın önemli bir iletişim aracı olduğunu ancak mavi onay rozeti için ödeme yapmayı düşünmediğini söyledi.

"Ücretli olmasını gerektiğini düşünüyorlarsa onları hesabımın onayını kaldırmaya davet ediyorum." diyen Fransız Hükümet Sözcüsü, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk için ise "endişe verici emelleri olan biri" nitelemesini yaptı.

Veran, teyakkuzda olduğunu ve sorumluluklarının gereğini yapacağını ifade etti.

Mavi onay rozeti

Twitter'ın son dönemde çok konuşulan "mavi tik", hesabında daha çok kamuoyunu ilgilendiren paylaşımlar yapan kişilere veriliyor.

Twitter'da yaklaşık 400 bin mavi onay rozetli hesap bulunduğu tahmin edilirken Twitter CEO'su Musk, onaylı hesaplar için aylık 8 dolarlık ücret zorunluluğu getireceğini açıklamıştı.

Musk, fiyatlanmanın satın alma gücü paritesiyle orantılı olarak ülkeden ülkeye değişeceğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Hükümet Twitter Fransa Güncel Haberler

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