Fransa Hükümet Sözcüsü, İçişleri Bakanı'nın İtalya'yla krize yol açan sözlerinden siyasi çıkarım yapmak istemedi

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in İtalya ile ülkesi arasında krize sebep olan sözlerinden "siyasi çıkarımda bulunmak istemediğini" ifade etti.

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in İtalya ile ülkesi arasında krize sebep olan sözlerinden "siyasi çıkarımda bulunmak istemediğini" ifade etti.

Fransız CNews kanalına konuk olan Veran'a, Darmanin'in dün İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin göçmen sorununu halletme kapasitesine sahip olmadığına ilişkin sözleri soruldu.

Veran, "Avrupa'nın birliğinden bahsetmeyi tercih ederim." diyerek, İtalya'nın ülkesinin ikinci ekonomik ortağı olduğunu dile getirdi.

Fransa'nın İtalya'yla kardeşlik ilişkisinin olduğunu söyleyen Veran, Darmanin'in Meloni hakkında sarf ettiği sözlerinden "siyasi çıkarımda bulunmak istemediğini" belirtti.

Veran, Fransa Dışişleri Bakanlığının İtalya ile ülkesi arasındaki dostluğu hatırlattığını ve İtalyanlarla çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Darmanin'in İtalya'yı dışlamak gibi bir niyetinin olmadığının altını çizen Veran, "İtalyanlar siyasete bayılıyor ancak yaptıkları seçimleri üstleniyorlar. ve (İtalyanlar) seçimlerini üstlenmelerine izin vermemizi istiyorlar ve bu iyi çünkü başka bir şey yapmaya niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.

Veran, İtalyanlarla göç konusunda halihazırda çalıştıklarını anlattı.

Darmanin'in dünkü sözlerinin hemen ardından Paris'e yapacağı ziyareti iptal eden İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Paris'ten gelen son açıklamaları Rainews24 kanalına değerlendirdi.

Tajani, "Fransız hükümetinin sözcüsünün söylediği sözler, ciddi bir hata yapıldığını, İtalyan hükümetini gücendirdiğini anlayan birine ait." dedi.

Aşırı sağcı bir hükümet olmadıklarını kaydeden Tajani, "Belirli tonlardan kaçınılabilinir. Umarım bunlar sadece seçim kampanyasındaki bir bakanın sözleridir. Bizim Fransa ile ilişkileri bozmak gibi bir niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.

Darmanin'in sözleri kriz çıkarmıştı

Darmanin, Fransız radyosu RMC'de yaptığı açıklamada, Tunus'taki siyasi krizlerden de kaynaklı olarak Akdeniz üzerinden İtalya'ya rekor sayıda düzensiz göçmenin geçtiğini belirtmişti.

"Bayan Le Pen'in (Fransız aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen) arkadaşları tarafından seçilen aşırı sağcı Bayan Meloni ve hükümeti, halletmesi için seçildiği göçmen sorununu çözebilecek kapasitede değil." ifadesini kullanan Darmanin, ülkesinin güneyinde özellikle reşit olmayanların da yer aldığı göçmen akınının başladığını söylemişti.

Darmanin, Meloni'nin seçim vaadinin aksine, ülkeye göçmen akınının arttığını kaydetmişti.

Tajani tepki göstermişti

Darmanin'in sözleri, İtalya'da büyük tepki uyandırmıştı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa Dışişleri Bakanı (Catherine) Colonna ile öngörülen buluşmamız için Paris'e gitmeyeceğim. Bakan Darmanin tarafından hükümetimize ve İtalya'ya karşı sarf edilen sözler kabul edilemez. Avrupa'nın ortak sınamalarıyla mücadele için gereken ruh bu değil." ifadelerini kullanmıştı.

İtalya-Fransa ilişkileri, daha önce de düzensiz göç konusunda özellikle de göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşu gemilerine İtalya'nın limanlarını açmaması sebebiyle gerilmişti.