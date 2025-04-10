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Fransa, Haziran'da Filistin Devletini Tanıyabilir

Fransa, Haziran'da Filistin Devletini Tanıyabilir
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Cumhurbaşkanı Macron, haziran ayında Fransa'nın Filistin devletini tanıyabileceğini açıkladı. Resmi açıklamanın New York'ta yapılacak uluslararası konferansta yapılması bekleniyor.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, haziran ayında Filistin devletini tanıyabileceklerini söyledi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron çarşamba günü yaptığı açıklamada Fransa'nın haziran ayında Filistin devletini tanıyabileceğini söyledi.

France 5 televizyon kanalına konuşan Macron, resmi açıklamanın haziran ayında New York'ta Suudi Arabistan ile eş başkanlığını yürüteceği Filistin konulu uluslararası konferansta yapılabileceğini belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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