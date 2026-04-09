Haberler

Fransa Genelkurmay Başkanı Mandon, Rusya ile doğrudan savaş riskine karşı uyardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon, Rusya ile doğrudan savaş riskinin artığını belirterek, askeri hazırlık konusunda önlemler almaları gerektiğini ifade etti. Mandon, ülkedeki savunma bütçesinin artırılacağını açıkladı.

Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon, Rusya ile doğrudan savaş riskine karşı uyararak, askeri hazırlık konusunda bunun birincil endişeleri olduğunu dile getirdi.

Mandon, Ulusal Meclis Savunma Komisyonu'nda 2024-2030 Askeri Planlama Yasası'nda yapılacak değişikliklere ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa kıtasında Rus tehdidinin devam ettiğini belirtti.

Ukraynalıların bu tehdide karşı 4 yılı aşkın süredir "kahramanca mücadele" ettiğini kaydeden Mandon, Fransa ve Rusya arasında savaş riskine karşı da uyarıda bulundu.

Mandon, "Rusya ile doğrudan savaş riskinin ordunun hazırlığı konusunda birincil endişeleri olduğunu" dile getirerek, planlamada öngörülen savunma harcamalarının "kaçınılmaz" olduğunu söyledi.

Paris hükümeti, 2030'a kadar 36 milyar avro ekleme yaparak yıllık savunma bütçesini 76,3 milyar avroya çıkarmayı hedefliyor.

Genelkurmay Başkanı Mandon, Kasım 2025'te yaptığı açıklamada, Fransız ordusunun "3-4 yıl içinde Rusya ile bir çatışma ihtimaline" hazırlık yaptığını söylemişti.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir

Erdoğan "Gündemimizde yok" dedi, Kurtulmuş açık kapı bıraktı

Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri

Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Bekçi olmanın şartları değişti

Bekçi olmanın şartları değişti
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor

Ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor
Bekçilerin yetkileri değişti

Bekçilerin yetkileri değişti