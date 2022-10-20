Fransa, Geleceğe Dönük Büyük Yatırım Planına 7,5 Milyar Euro Harcadı

PARİS, 20 Ekim (Xinhua) -- Fransa ekolojik ve ekonomik dönüşümlere destek olmak için geçtiğimiz yıl açıkladığı Fransa 2030 yatırım yol haritası kapsamında şimdiye dek büyük projelere 7,5 milyar euro (yaklaşık 7,3 milyar ABD doları) yatırım yaptı.

PARİS, 20 Ekim (Xinhua) -- Fransa ekolojik ve ekonomik dönüşümlere destek olmak için geçtiğimiz yıl açıkladığı Fransa 2030 yatırım yol haritası kapsamında şimdiye dek büyük projelere 7,5 milyar euro (yaklaşık 7,3 milyar ABD doları) yatırım yaptı.

Fransız hükümeti Çarşamba günü yayınladığı bir değerlendirme raporunda, geçtiğimiz yıl, bir yarı iletken fabrikasının kurulması, hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesi ve bir kuantum bilgisayarının üretilmesini de içeren 810 proje için verdiği mali desteğin ölçeğini büyüttüğünü söyledi.

Rapora göre Fransa, ekolojik ve enerji dönüşümü alanında faaliyet gösteren yenilikçi küçük ve orta boyutlu işletmelerin (KOBİ) büyümesini desteklemek için bir dizi yatırım fonu da oluşturdu.

Hükümet, KOBİ'lerin yüzde 45'inin, büyük boyutlu işletmelerin ise sadece yüzde 7'sinin bu fonlardan faydalandığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından geçtiğimiz yıl Ekim ayında açıklanan Fransa 2030, Fransa'nın inovasyon ve sanayileşmesini desteklemek ve sanayi kapasitesi ve önceliklerini sürdürmek amacıyla önümüzdeki 10 yıl boyunca 54 milyar euro (yaklaşık 53 milyar dolar) yatırımı öngörüyor.