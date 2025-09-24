Fransa, Gazze'ye Yardım Filosu'na Yönelik Saldırıyı Kınadı

Fransa'nın, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı kınadığı bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Fransa'nın filonun Gazze'ye doğru yolculuğunu yakından ve büyük endişeyle takip ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Fransa, denizdeki her türlü saldırıyı kınamakta ve özellikle deniz hukuku olmak üzere uluslararası hukuka uyulması çağrısında bulunmaktadır." ifadelerine yer verilirken, filoya katılanların bu yolculuğun risklerinden haberdar olduğu savunuldu.

"Vatandaşlarımızın güvenliği her durumda önceliğimizdir." denilen açıklamada, bakanlığın Küresel Sumud Filosu girişiminin sonuçlarını yönetebilmek için konsolosluk koruma görevini yerine getireceği ifade edildi.

"March to Gaza Greece" tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00 sularında yaşanan olayda, 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcıların kullanıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, teknelerde küçük çaplı hasar meydana gelmesine rağmen "filonun yoluna kararlılıkla devam ettiği" vurgulanmıştı.