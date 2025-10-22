Haberler

Fransa, Gazze İçin Uluslararası İstikrar Gücü Oluşturma Hazırlığında

Güncelleme:
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, Gazze Şeridi için Uluslararası İstikrar Gücü'ne katkı sağlamak üzere birçok devletin hazır olduğunu belirtti. Ayrıca, Fransa ve Mısır'ın insani yardımlar ve Gazze'nin yeniden inşası ile ilgili bir konferans düzenleyeceğini açıkladı.

Confavreux, Bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fransa ve Mısır'ın gelecek haftalarda Gazze'ye yönelik insani yardımı konu alan bir konferans düzenleyeceğini teyit eden Confavreux, konferansta Gazze'nin yeniden inşası konusunda finansman bulmaya yönelik bir bağış kampanyasıyla ilgili bölümün yer alacağını belirtti.

Confavreux, Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü görevlendirilmesiyle ilgili, şunları kaydetti:

"Hem İngiliz hem de ABD'li ortaklarımızla çalışmalar hala devam ediyor. Amaç, gelecek günlerde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) bu konuyla ilgili bir karar tasarısı teklif etmek. Neden mi? Çünkü daha önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında, 9 Ekim'de Paris'te bakanlar toplantısı düzeyinde ve Şarm el-Şeyh'te uzunca konuştuk. Birçok devlet bu istikrar gücüne katkı sağlamaya hazır. İstikrar gücü, Filistin güvenlik güçlerine desteğe gelecek. (Filistin güvenlik güçlerinin) Onların Gazze Şeridi'ne yeniden konuşlanmalarına destek vereceğiz."

Uluslararası İstikrar Gücü konusunda BMGK'den bir görevlendirme almak gerektiği hususunda ısrarcı olmaya devam ettiklerini dile getiren Confavreux, "Biz bunun, uluslararası hukuk açısından daha güçlü bir dayanak oluşturacağını ve aynı şekilde başka devletlerin bu Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmasını sağlayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Confavreux, söz konusu tasarıyı gelecek günlerde BMGK'ye sunmayı planladıklarına işaret ederek, "İstikrar gücü hakkında 3 unsur var. Öncelikle, Filistin güvenlik güçlerinin zamanla Gazze Şeridi'ne dönebilmesi ve günlük güvenliği sağlayabilmesi." dedi.

BMGK'nin vereceği kararın, bu gücün konuşlanmasına ilişkin koşulları ve bu güce yapılacak katkıları belirlemesi gerekeceğini anlatan Confavreux, "Fransa'nın katkısının ne olacağını konuşmak için henüz erken ancak sonrasında birlik gönderilmesiyle ilgili size verecek bir bilgim yok." diye konuştu.

Confavreux, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılar hakkında gelen sorulara, "İsrail'in, sivilleri etkileyen tüm saldırılarını kınıyoruz." şeklinde yanıt verdi.

İsrail'i, Lübnan ile vardığı ateşkes kapsamında taahhütlerine tamamen uymaya çağıran Confavreux, "Bir kez daha söylüyorum, İsrail'i, özellikle Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun varlığının bulunduğu 5 noktadan çekilmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel

