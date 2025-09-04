Fransa, Gazze’deki Soykırım Suçunu Önleme Yükümlülüğünü İhlal Ediyor

Uluslararası Hukuka Saygı için Hukukçular Derneği (JURDI) Genel Sekreteri Benjamin Fiorini, Fransa'yı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırımı önleme konusundaki yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle Paris İdare Mahkemesine şikayet ettiklerini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ederken, Fransa'nın bu ülkeye silah parçaları göndermeyi sürdürmesi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u ağırlaması ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağının Fransız hava sahasını kullanmasına izin verdiği iddiası tepkilere yol açtı.

Filistin destekçileri, başkent Paris başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde neredeyse her hafta düzenlenen gösterilerde "İsrail katil, Macron suç ortağı" sloganları atarak, İsrail'e yaptırım uygulanması çağrılarını sürdürüyor.

JURDI, Fransa devletini Gazze'de soykırımı önleme yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle 2 Eylül'de Paris İdare Mahkemesine şikayet etti.

JURDI Genel Sekreteri Fiorini, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'deki soykırımı önleme yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle Fransız devletinin mahkum edilmesi için Paris İdare Mahkemesine başvurduk." ifadesini kullandı.

Fiorini, soykırımı önleme yükümlülüğünün, Fransa'nın da taraf olduğu 9 Aralık 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nde yer aldığını ve bunun Fransa dahil tüm devletler için hukuken bağlayıcı olduğunu vurguladı.

"Fransa'nın, ciddi soykırım riskinin varlığından son derece haberdar olduğu inkar edilemez"

JURDI Genel Sekreteri Fiorini, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 30 Nisan 2024 tarihli kararında, soykırımı önleme yükümlülüğünün, "soykırım eylemlerinin işlenmesi konusunda ciddi risk bulunduğunu bilen veya bilmesi gereken sözleşmeye taraf devletlerin, soykırımın işlenmesini engellemek için makul olan tüm imkanları kullanması gerektiğini" vurguladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Oysa Fransa'nın, en azından UAD'nin 26 Ocak 2024'te verdiği karardan bu yana, ciddi soykırım riskinin varlığından son derece haberdar olduğu inkar edilemez."

Fiorini, UAD'nin bu kararıyla İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik soykırım işleme riski olduğunun tespit edildiğini belirterek, Fransa'nın, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası uzmanlardan gelen ve bölgede soykırım işlendiği sonucuna varan raporların olağanüstü uyumunu göz ardı edemeyeceğini ifade etti.

"Fransa'nın (Gazze'deki) soykırımı önlemek için elinde bulunan tüm makul imkanları kullanmadığı apaçık." diyen Fiorini, Fransa ile İsrail arasındaki diplomatik, askeri, ekonomik ve ticari ilişkilerde şu ana kadar herhangi bir düzenleme yapılmadığını söyledi.

Fiorini, Paris hükümetinin, Gazze'deki soykırım suçuna katkı sağlama riski taşıyan faktörleri tespit edip ortadan kaldırmak için bir mekanizma oluşturmadığını belirterek, JURDI'nin mahkemeden Fransa devletinin somut önlemler alarak İsrail'in Gazze'de soykırım suçunu işlemesini önleme yükümlülüğünü yerine getirmesini talep ettiklerini anlattı.

Fransa'nın bu yükümlülüğü yerine getirmediği her gün için 10 bin avro para cezasına çarptırılmasını istediklerini söyleyen Fiorini, şu ifadeleri kullandı:

"Bu önlemler, diplomatik, askeri, ekonomik, ticari, mali, teknolojik, bilimsel veya akademik alanda olsun, Fransız kamu ve özel aktörlerin bu suçun işlenmesine herhangi bir şekilde yardım ya da yataklık etmemesini sağlamalıdır."