Fransa, Gazze'deki Saldırıları Kınadı

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Fransa, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki insani yardım noktasının çevresinde sivillere yönelik saldırılarını kınadı ve daha fazla insani yardımın engelsiz ulaşmasını talep etti.

Fransa'nın, İsrail'in Gazze Şeridi'nde insani yardım noktasının çevresindeki sivillere yönelik saldırıları kınadığı bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail hükümetinden Gazze'ye yönelik daha fazla insani yardımın engelsiz şekilde ulaşmasını sağlaması istendi.

Açıklamada, İsrail'in onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan Gazze'de insani yardım sırasındaki ve çevredeki sivillere yönelik saldırılarını kınandı.

Fransa'nın, insani yardım ilkelerini gözeterek yardım ulaştırma kapasitelerini kanıtlayan Birleşmiş Milletler (BM) ajanslarını ve bu alandaki ortaklarını desteklediği aktarılan açıklamada, "İnsani yardım siyasi ya da askeri emellere alet edilmemeli." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması talep edilerek, "Filistinliler için olduğu kadar İsrailliler için de savaşa alternatif oluşturmak gerekiyor." değerlendirilmesi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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