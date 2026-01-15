Haberler

Fransa, Türkiye, Mısır, Katar ve ABD'nin Gazze'deki çabalarını memnuniyetle karşılıyor

Fransa, Türkiye, Mısır, Katar ve ABD'nin Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçişindeki çabalarını memnuniyetle karşıladı. Açıklamada, insani ihtiyaçların karşılanmadığına dikkat çekilerek, tüm paydaşlara taahhütlere uyma çağrısı yapıldı.

Fransa, Türkiye, Mısır, Katar ve ABD'nin Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçişi mümkün kılan çabalarından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkesin ilan edilmesinden 100 gün sonra ikinci aşamaya geçildiği ve bu süreçte önemli insani ihtiyaçların büyük ölçüde karşılanmadığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2803 sayılı kararına uygun olarak Gazze'de ateşkesi kalıcı barışa çevirecek ikinci aşamaya geçilmesinin memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, Türkiye, Mısır, Katar ve ABD'nin bu "belirleyici adımı mümkün kılan çabalarından" dolayı da memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "tüm paydaşlar ikinci aşamanın taahhütlerine tam olarak uymaya ve sürecin yürütülmesini tehlikeye atacak eylemlerden kaçınmaya" çağrıldı.

Filistinli Teknokrat Komitenin kurulmasının, "barış planının uygulanmasının ve yeni aşamanın Filistinliler tarafından sahiplenilmesinin ilk adımı" olarak değerlendirildiği açıklamada, bu komitenin uluslararası toplumun desteği ile acilen toplanması ve Filistinlilerin acil ihtiyaçlarını en kısa sürede ele almaya başlaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, komitenin kurulmasının Hamas'ın silahsızlandırılmasına ve reform sürecini tamamlamış bir Filistin Otoritesinin Gazze'de yönetime gelmesine zemin hazırlaması gerektiği ifade edildi.

