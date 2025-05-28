Fransa, Filistin Topraklarına Yönelik İlhak Girişimlerini Kınıyor

Fransa, Filistin Topraklarına Yönelik İlhak Girişimlerini Kınıyor
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Fransa Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria ve Gazze'ye yönelik ilhak girişimlerine karşı olduklarını belirtti. Bakanlık sözcüsü Christophe Lemoine, insani yardım durumunun yetersizliğine de dikkat çekti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, Filistin topraklarıyla ilgili ülkesinin tutumunun değişmediğini belirterek "Batı Şeria veya Gazze'ye yönelik her türlü ilhak girişimine sert bir şekilde karşı çıkıyoruz." dedi.

Lemoine, Dışişleri Bakanlığının haftalık basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Fransa'nın Filistin devletini tanıması halinde Batı Şeria'yı işgal edeceğini ifade ettiği sözleri sorulan Lemoine, "Netanyahu'nun sözlerini yorumlamam gerekiyor mu, bilmiyorum. (Filistin) Topraklarıyla ilgili Fransa'nın tutumu biliniyor; ister Batı Şeria ister Gazze Şeridi olsun, her türlü sömürgecilik veya ilhak girişimini her zaman kınadık." ifadelerini kullandı.

Lemoine, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'nun yakın zamanda aynı şeyleri söylediğine işaret ederek "Batı Şeria veya Gazze'ye yönelik her türlü ilhak girişimine sert bir şekilde karşı çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'ndeki "yardım noktasında" insani yardımın dağıtıldığı anlara ilişkin görüntüler sorulan Lemoine, bunların, bölgede insani yardımın yeterli olmadığını gösterdiğini kaydetti.

Görüntülerin ayrıca bölgedeki durumun korkunç olduğunu yansıttığını vurgulayan Lemoine, Gazze halkının her şeyden yoksun durumda olduğunu belirtti.

Lemoine, "İnsani yardımın serbestçe ve çok fazla şekilde girebilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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