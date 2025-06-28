Fransa, Filistin Devletini Tanımak İçin Kararlı

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Filistin devletini tanımaya kararlı olduklarını belirterek Gazze'deki gıda dağıtımları sırasında yaşanan can kayıplarını 'skandal' olarak nitelendirdi. Barrot, Avrupa'nın bu süreçte güvenliğe katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, "Filistin devletini tanımakta kararlıyız." dedi.

Fransız LCI kanalına konuk olan Barrot, Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Barrot, Gazze Şeridi'nde son bir ayda gıda dağıtımı sırasında 500 kişinin öldüğünü ve yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını belirtti.

Gıda dağıtımı sırasında Gazzelilerin hayatını kaybetmesini "skandal, utanç ve insan onuruna aykırı" ifadeleriyle nitelendiren Barrot, "Fransa ve aynı zamanda Avrupa, (Gazze'deki) gıda dağıtımlarının güvenliğine katkı sağlamaya hazır." dedi.

Barrot, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam etmesi için gerekçe olmadığını vurgulayarak, "Filistin devletini tanımakta kararlıyız; bu, tüm ilgili tarafları bu devletin varlığını mümkün kılacak koşulları oluşturmaya sevk edecek ortak bir hareket çerçevesinde gerçekleşecek." diye konuştu.

İran'ın, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının müfettişlerinin çalışmalarını sürdürmesine izin vermemesinin "hayati" bir mesele olduğunu dile getiren Barrot, Tahran hükümeti nükleer programıyla ilgili müzakereyi reddederse, Fransa'nın ortaklarıyla birlikte İran'a silah, nükleer ekipman, banka ve sigorta gibi konularda ambargo uygulayabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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