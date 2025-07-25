Fransa, Filistin Devletini Tanıma Kararını Açıkladı

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararı almasını memnuniyetle karşıladı.

Şeyh, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararı aldığı açıklamasından dolayı teşekkürlerini iletti.

Şeyh, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yazdığı mektupta ülkesinin kararlı duruşunu vurgulayarak, Filistin devletini eylül ayında tanıma niyetini teyit ettiği için teşekkür ve takdirlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu tutum, Fransa'nın uluslararası hukuka bağlılığını ve Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsız devletini kurma hakkına verdiği desteği temsil ediyor." değerlendirmesinde bulunan Şeyh, Filistin devletini tanıması için Fransa ile birlikte gösterdiği büyük çabadan dolayı Suudi Arabistan'a da teşekkür etti.

Macron'dan "Filistin devletini tanıyacağız" açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin devletini tanıma kararı aldığını ve eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) bu konuda resmi bir açıklama yapacağını bildirmişti.

Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, " Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihsel taahhüdüne sadık kalarak, Fransa'nın Filistin devletini tanımasına karar verdim." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yazdığı mektuba da yer verdiği paylaşımında Macron, bölgede şu an için aciliyet arz eden şeyin "Gazze'deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılması" olduğunu belirtmişti.

Fransa ve Suudi Arabistan 28-30 Temmuz'da Filistin sorununun barışçıl ve iki devletli çözümünün ele alınacağı "Uluslararası Filistin Konferansı"na eş başkanlık edecek.