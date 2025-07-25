Fransa, Filistin Devleti'ni Tanıma Kararında Tarihi Adım Attı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eylül ayında gerçekleşecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarında Filistin Devleti'ni resmen tanıma kararını memnuniyetle karşıladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Filistin'i tanıma niyetini açıklamasının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Macron'un kararının "tarihi" bir adım olarak nitelendirildiği açıklamada, bu kararının Fransa'nın uluslararası hukuka, BM kararlarına ve iki devletli çözümün diplomatik yollarla hayata geçirilmesine bağlılığını yansıttığı vurgulandı.

Ayrıca Bakanlık, bölgede ve dünyada barış ortamının sağlanabilmesi için diğer ülkelere de eylül ayında düzenlenecek BM toplantısında Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı yaptı.

Bakanlık, Macron'un kararını, başta Suudi Arabistan olmak üzere Arap ülkelerinin ve Filistin diplomasisinin uluslararası alanda Filistin'e verilen desteği artırma çabalarının bir zaferi olarak değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) üye 193 ülkeden 149'u Filistin Devleti'ni tanıyor. Norveç, İrlanda ve İspanya, 22 Mayıs 2024'te yaptıkları açıklamada, 28 Mayıs 2024'ten itibaren Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurdular.

AB üyeleri Bulgaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Slovakya, Macaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsveç'ten oluşan 8 ülke de Filistin Devleti'ni tanıdığını açıklamıştı.

?Macron'dan "Filistin devletini tanıyacağız" açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin devletini tanıma kararı aldığını ve eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) bu konuda resmi bir açıklama yapacağını bildirmişti.

Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, " Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihsel taahhüdüne sadık kalarak, Fransa'nın Filistin devletini tanımasına karar verdim." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yazdığı mektuba da yer verdiği paylaşımında Macron, bölgede şu an için aciliyet arz eden şeyin "Gazze'deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılması" olduğunu belirtmişti.

Fransa ve Suudi Arabistan, 28-30 Temmuz'da Filistin sorununun barışçıl ve iki devletli çözümünün ele alınacağı "Uluslararası Filistin Konferansı"na eş başkanlık edecek.