Fransa, Filistin Devleti'ni Tanıdı; Gazze'deki Soykırımın Durdurulması Talep Edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devleti'ni tanımasının ardından, Paris hükümetinin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımını durdurmak için acilen harekete geçmesi talep edildi.

Macron, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta dün yaptığı konuşmada, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı.

Bu adımın ardından, Fransa'nın İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurmak için acilen harekete geçmesi istendi.

Muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Grup Başkanvekili Mathilde Panot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Filistin Devleti'ni tanımak iyi, soykırımı ve sömürgeciliği durdurmak daha da iyi." ifadesini kullandı.

Panot, Fransa'nın İsrail'e gönderilecek silahlara derhal ambargo uygulamasını ve bu ülkeye karşı diplomatik, ekonomik ve kültürel yaptırım kararı alınmasını isteyerek, Avrupa Birliği (AB) ve İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını talep etti.

LFI Partisi Genel Koordinatörü Manuel Bompard, Fransa'nın Filistin Devleti'ni resmen tanımasına ilişkin aynı platformdan yaptığı açıklamada, "Soykırımın ve sömürgeciliğin sona ermesi için artık somut adımlar gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşiller Partisi (EELV) Milletvekili Sabrina Sebaihi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa artık Gazze'deki soykırıma, Batı Şeria'daki sömürgeciliğe son vermek ve esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için güçlü bir şekilde hareket etmeli." ifadelerini kullandı.

Fransız Komünist Partisi (PCF) Genel Sekreteri Fabien Roussel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasını "gecikmeli de olsa bir zafer" şeklinde yorumlayarak Fransa'nın artık Gazze'de derhal ateşkesin sağlanması, bölgedeki katliamların, zulümlerin ve işgalin sona ermesi için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun durdurulması gerektiğini belirten Roussel, iki devletli çözüm için mücadeleye devam etme çağrısında bulundu.

Macron, dün "Fransa'nın Orta Doğu'ya olan tarihi bağlılığına sadık kalarak Fransa'nın bugün Filistin Devleti'ni tanıdığını ilan ediyorum." açıklamasını yapmıştı.